Rosa Perrotta di Uomini e Donne è molto corteggiata anche fuori dagli studi televisivi. La tronista del trono classico della fortunata e famosa trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla regina di Mediaset Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha rivelato di essere sempre stata una fan sfegatata del programma della moglie del celebre conduttore tv e giornalista Maurizio Costanzo e di aver apprezzato particolarmente il percorso di Teresanna Pugliese e Francesco Monte.

La collega di Desirée Popper, Rosa Perrotta, ha dichiarato al settimanale: “E’ un contesto in cui sei tutelato e ti permette di non prendere un uomo, diciamo così, a scatola chiusa. E poi non è neanche scontato che ci siano 30 persone che ti corteggiano”.

L’ex concorrente di Veline sceglierà a breve uno dei due corteggiatori casertani: Alex Adinolfi e Pietro Tartaglione. Secondo voi, chi la spunterà?

E’ molto apprezzata e corteggiata anche fuori dagli studi televisivi. Perfino l’ex centravanti della Juventus e del Milan Pippo Inzaghi ha cercato di corteggiarla sui social network… “Beh – ha detto Rosa – sì, lo ammetto. Ma non da così tante persone contemporaneamente! E soprattutto sono convinta che in questo contesto sia possibile conoscere persone a cui magari nella vita non daresti un’opportunità”.

Poi ha parlato del padre, che ha approvato la sua scelta di andare in tv per cercare il principe azzurro. Lei è molto legata al papà. “All’inizio era scettico – ha spiegato la tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta – credo che temesse l’ambiente televisivo e il fatto che il programma è improntato sulla vita privata di una persona. Poi però mi ha visto pronta e ha appoggiato la mia scelta”.

La sua collega di trono Desirée Popper ha invece abbandonato il trono senza fare la scelta e ora spera di poter trovare al di fuori degli studi tv il suo fidanzato ideale, che dovrà essere carismatico e molto sicuro di sé.