Rosa Perrotta di Uomini e Donne è ingrassata? L’ex tronista è stata duramente criticata da alcuni follower, ma la replica non si è fatta attendere. Rosa e Pietro sono andati a convivere a Milano e le nozze rientrano nei progetti della coppia nata nel famoso e chiacchierato programma tv di Canale 5. Il matrimonio di Rosa e Pietro è davvero dietro l’angolo. Al momento Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non hanno nessuna intenzione di mettere su famiglia.

“Lo so – ha ammesso Rosa -, dovrei perdere peso… ma a me non piace perdere… neanche queste facce”. Ha poi risposto ad alcune critiche dei follower: “Non sono perfetto. Ho preso dei kili dalla fine del trono a oggi, quindi rispetto al mio normopeso sono ingrassata. Non mi ritengo grassa, mai detto”.

L’ex tronista ha concluso: “Di sentirmi dire da te o dagli altri che sono magra e perfetta me ne sbatto altamente, fidati. Sei oltremodo presuntuosa a pensare che il tuo giudizio o quello degli altri mi possano lusingare o affossare. Eh no, signora ridicolaggine, questi mezzucci li lasciamo a chi ne ha bisogno, a chi ha bisogno dell’approvazione degli altri. A me, fortunatamente, basta la mia. E che tu venga a fare la maestrina saccente sotto le mie foto, rende più ridicola te di me”.

Secondo alcune indiscrezioni Rosa Perrotta sarebbe stata esclusa dal cast del Grande Fratello Vip 2.