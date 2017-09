Sabrina Ghio è la nuova tronista del trono classico di Uomini e Donne. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha confessato di aver preso un sacco di batoste a livello sentimentale, ma continua a credere nell’amore vero. L’ex ballerina del talent show di Canale 5 ha 32 anni ed è romana. E’ mamma di Penelope, la persona più importante della sua vita, e con lei ha scoperto il vero amore.

Nei suoi confronti nutre dei sensi di colpa per il fallimento del matrimonio, e per questo motivo non riesce mai a dirle di no. Professionalmente cura il lato social e marketing di uno studio medico.

La vincitrice di Reality Circus su Canale 5 ha dichiarato: “Sono una romanticona, sono smielata e anche se ho preso un sacco di batoste, credo nell’amore vero. Sono buona, tonta, pigra, credulona, testarda e credo di non avere il collegamento cervello-bocca, spesso non controllo le mie reazioni e faccio dei grandi casini. In amore tendo a farmi mettere i piedi in testa, ho paura dell’abbandono. Ho trovato persone che se ne sono sempre approfittate, vorrei che questo non accadesse più”.

Gli altri tronisti di Uomini e Donne edizione 2017-2018 sono Mattia Marciano, Alex Migliorini e Paolo Crivellin. Il primo è l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il nuovo tronista Mattia Marciano ha 25 anni ed è della provincia di Napoli. Alex Migliorini è il secondo tronista gay di Uomini e Donne, dopo il disastroso post trono di Claudio Sona. Ha 22 anni ed è della provincia di Verona ed è parrucchiere. Anche Paolo Crivellin non è un volto sconosciuto, come Sabrina e Mattia! Nell’ultima edizione di Temptation Island si era avvicinato a Valeria Bigella. Ha 26 anni ed è di Torino. E’ consulente assicurativo.