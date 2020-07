Sammy Hassan dopo la rottura con Giovanna Abate: “Basta stupidaggini”

Sammy Hassan ha perso la pazienza e ha deciso di rompere il muro del silenzio, dopo la chiacchierata e repentina rottura con l’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne Giovanna Abate. Il bellissimo e affascinante ex corteggiatore della fortunata e popolare trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta da Maria De Filippi, ha respinto le critiche e gli attacchi del popolo del web sui social.

Sammy Hassan e Giovanna Abate – Foto: Instagram

“Ma tanto che ci frega… hai fatto business… hai fatto i soldi. Scusate ma non ce la faccio più a sentire certe stupidaggini sul mio conto”, si è sfogato l’ex corteggiatore su Instagram Story.

Per lui non sono giorni facili. Suo figlio ha preso i pidocchi. Ragion per cui è stato costretto a rasarlo a zero oltre che a pulire e disinfettare tutto: “La cosa più grave è che io sono andato nel panico. Sono esaurito. Da stamattina ho fatto la bellezza di quattro lavatrici. Ho disinfettato tutto. Sono andato davvero nel panico. Lenzuola, cuscini, asciugamani…Ho passato l’aspirapolvere pure dentro il frigorifero…Aiutatemi perché sono in difficoltà. La cosa che mi consola è che ci siete passati più o meno tutti e mi state dando molti consigli, ma io non ce la faccio”.

Sammy è davvero giù di morale: “Veramente una dopo l’altra…Mai una gioia…Febbre più quell’altra parola che se la dico mi viene già da grattare…Io non so più che fare…Ho lavato tutto”.