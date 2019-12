Samuel Baiocchi contro Anna Tedesco di Uomini e Donne: “Mi ha deluso”

Samuel Baiocchi si è scagliato contro la dama del trono over Anna Tedesco dalle pagine del magazine del dating show di Canale 5. L’ex flirt di Barbara De Santi ed Elga Profili è tornato a Uomini e Donne dopo quattro anni di assenza.

Il cavaliere ha spiegato inizialmente i motivi che l’hanno portato a tornare nel salotto tv di Maria De Filippi: “Ho fatto questa scelta perché ho capito, anche seguendo il programma da casa, di essere decisamente più pronto – rispetto a quattro anni fa – ad affrontare questa esperienza. La prima volta sono approdato Uomini e Donne un po’ per caso era un periodo di cambiamento di vita: ero reduce da poco dalla separazione e miei figli erano ancora molto piccoli – ha spiegato -, non ero preparato a intraprendere questo percorso. All’epoca ero sempre sulla difensiva e con la testa, forse anche inconsciamente, ero molto frenato. In questo momento della mia vita, invece, ho la testa decisamente più libera: i miei figli sono cresciuti, ho superato la separazione e quindi spero e credo di riuscire a fronteggiare questa avventura diversamente. Nel modo giusto”.

Si è espresso sulla sua ex fidanzata Barbara e su Anna Tedesco, con la quale ha chiuso una frequentazione dopo poche settimane: “Sono stato contento di incontrare Barbara, ma ora vedo solo come una potenziale amica e non come una donna da conquistare. L’ultima serata che ho passato con Anna mi ha fatto capire che non era la donna giusta per me, non ha la passionalità o la voglia di darmi delle attenzioni. Io in un rapporto do tanto, ma pretendo altrettanto. Credo che, se due persone si piacciono, almeno le prime uscite debbano essere un crescendo, si deve alzare la voglia di stare insieme e questo si deve percepire. Io l’ultima sera non ho sentito la voglia di Anna di stare con me. Io ci ho messo dell’impegno in questa conoscenza – ha aggiunto -, ma dall’altra parte non c’è n’è stato abbastanza. Per me queste frequentazioni così sono tempo perso.[…] Alcune telefonate erano belle, altre sembravano essere quasi un dovere per Anna. Anche i messaggi: non li leggeva quasi mai e mi rispondeva dopo ore”.

Per poi aggiungere: “Secondo me Anna non prova interesse per nessuno e sta bene così. Lei ha un carattere restio e l’avevo intuito ma, piacendomi molto, ho provato a capire se potesse migliorare. Poi nell’ultima sera che abbiamo passato insieme, nonostante sia stata dolce a regalarmi anche un pensierino, mi sono reso conto che non c’è nulla da fare. Mi aspettavo fosse tutta un’altra persona. Mi aspettavo una donna che volesse mettersi in gioco, molto più passionale. Anna era tra le dame che, guardando il programma da casa, pensavo potesse essere caratterialmente più affine a me. Sono deluso – ha concluso -, perché mi piaceva. Per fortuna l’ho capito in tempo”.