Sara Affi Fella critica la redazione di Uomini e Donne: “Forse sono stata troppo in silenzio”

Sara Affi Fella ha criticato duramente la redazione di Uomini e Donne, perché ha notato una disparità di trattamento da parte degli autori e della produzione nei confronti suoi e di altri tronisti e corteggiatori, che a suo dire hanno fatto peggio di lei.

La grande protagonista dello scandalo di qualche anno fa ha ricordato tutte le difficoltà e le problematiche che ha affrontato dopo essere stata sbugiardata dal suo ex fidanzato Nicola Panico a Uomini e Donne: “Ho perso peso, sono state male, sono stata seguita psicologicamente, mi è stata vicina la mia famiglia che non c’entrava nulla, le mie migliori amiche, poi ho conosciuto Francesco che è stato fondamentale per me”.

L’ex tronista di Uomini e Donne e web influencer ha poi asserito: “Mi rendo conto oggi che fondamentalmente tutto quello che ho passato e che ho portato addosso forse è stato un po’ troppo tutto esagerato. Anche perché vedendo quello che è successo ultimamente… in tv mi sembra che ci sono altre persone che hanno fatto anche peggio di me, come abbiamo visto, eppure non sono state attaccate e massacrate come sono stata io. Comunque vanno avanti come se niente fosse nel loro percorso. Beate loro, pare che a qualcuno sia concesso e a qualcuno altro invece non è mai concesso nulla”.

Redazione-iGossip