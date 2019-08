Sara Affi Fella dopo lo scandalo a Uomini e Donne lancia un appello a Maria De Filippi

Sara Affi Fella dopo lo scandalo a Uomini e Donne ha voluto lanciare un appello alla potente e influente star tv Maria De Filippi dalle pagine del settimanale di cronaca rosa Nuovo Tv. L’ex tronista del trono classico ha spiegato alla rivista: “Non ho avuto ancora l’occasione di incontrare Maria, ma mi piacerebbe avere modo di poterle chiedere scusa”.

La modella e web influencer campana Sara Affi Fella ha poi proseguito: “Purtroppo leggo ancora tanti commenti negativi sul mio conto. Per queste persone sono una donna pronta a tutto pur di avere successo. Invece io non mi venderei mai per diventare famosa. A Uomini e Donne ho fatto soltanto una stupidaggine, ne ho pagato le conseguenze”.

La fidanzata di Francesco Fedato si è pentita pubblicamente di ciò che ha fatto e ora vuole redimersi agli occhi di Maria e del suo pubblico. La regina di Mediaset le concederà una seconda chance?

Redazione-iGossip