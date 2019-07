Sara Affi Fella uguale ad Angela Nasti? L’ex tronista replica a Luigi Mastroianni

Sara Affi Fella uguale ad Angela Nasti? Luigi ha infatti ironizzato sulla decisione della Nasti di lasciare Alessio Campoli a pochi giorni dalla scelta a Uomini e Donne, così come fece Sara con lui. L’ex tronista dello scandalo ha replicato duramente all’ex tronista ed ex corteggiatore Luigi Mastroianni sui social.

La modella campana ha scritto: “Luigi mi ha nuovamente mandato una chiara frecciatina e questa volta sono qui per rispondere perché è un anno che va avanti tutta questa storia. Siccome è passato un anno, siccome hai fatto un intero trono durante il quale mi hai mandato frecciatine a destra e a sinistra, e ci sta perché ho sbagliato ed è stato sbagliato tutto quello che ho fatto, adesso però basta, il trono è finito. Tu ti sei fidanzato – ha proseguito Sara -, io anche sono fidanzata, abbiamo due vite totalmente diverse e continuare con questa storia non credo serva nulla anche perché a quanto pare non conosci nemmeno bene i fatti, come non li conosce quasi nessuno. Oggi non sono neanche qui per parlarne – ha sottolineato -, perché la mia vita adesso è totalmente felice e non serve riprendere quella storia che per me è stata un incubo. Detto ciò a tutti voi che fate paragoni tra me e Angela Nasti voglio dire che non penso proprio che questa ragazza abbia fatto quello che ho fatto io. Detto questo dopo un anno basta stare in silenzio e basta anche subire”.

Mastroianni ha poi voluto spiegare bene il suo pensiero sempre sui social: “Non avete capito la mia ironia, io ero andato in puntata a inizio maggio e avevo detto che mi rivedevo nel percorso di Alessio. Stamattina quando ho visto che Angela si è fidanzata con un calciatore mi è venuto da ridere per le tante similitudine con il mio percorso. Io con Sara non ho più niente – ha concluso Luigi -, anzi, tempo fa parlando con persone che la conoscono ho detto di riferirle che le auguro tutto il bene del mondo”.

Redazione-iGossip