Sara Tozzi svela tutta la verità sul suo addio a Uomini e Donne

Sara Tozzi ha svelato tutta la verità sul suo addio a Uomini e Donne durante un’intervista concessa al magazine del dating show di Canale 5. L’ex tronista ha confessato: “È una decisione che ho maturato nell’ultima settimana, ma che probabilmente ha origini più profonde. Durante le ultime esterne fatte mi sono accorta di avere la testa da un’altra parte. Mi sono chiesta se la causa di tutto questo fosse ciò che era accaduto in studio con Javier, ma la realtà non era quella. Credo di non avere né la testa né il cuore liberi dopo la mia ultima relazione”.

Sara ha poi sottolineato: “Voglio precisare che con il mio ex non c’è stato alcun contatto o ritorno di fiamma. Siamo stati insieme per un anno e mezzo di cui un anno di convivenza. Lavoravamo nello stesso locale. Dieci mesi fa ci siamo lasciati perché le cose tra di noi non andavano più bene: si era rotto un equilibrio dentro di me e nella coppia. Non sono mai riuscita a digerire un suo tradimento. Prendere strade diverse era l’unica cosa da fare. La scelta di partecipare a Temptation Island nasce proprio dal malessere vissuto nei mesi successivi alla rottura: era un modo per ripartire, per ritrovare l’entusiasmo perso. […] Tutti mi dicevano di cogliere i segnali, di tornare ad aprirmi alle opportunità della vita. Poi è arrivata la chiamata ufficiale della redazione e mi è sembrata un segnale. Quello che mi spingeva a buttarmi in questa nuova esperienza era decisamente più forte di quello che mi frenava. Ero convinta di essere libera mentalmente da qualsiasi catena”.

Perché ha lasciato U&D? “Mi sono accorta che nell’approccio con i corteggiatori ero schiva – ha spiegato l’ex tronista -. Non mi faceva piacere neppure una carezza. Non sentivo la spensieratezza di una ragazza single che cerca l’amore. Javier? È stato il ragazzo che mi ha colpita di più. Le lacrime scese durante la segnalazione però, non erano legate a ciò che sentivo nei suoi riguardi. Quella tristezza nasceva da un rancore per il passato. […] Era giusto dire la verità. Ho preso consapevolezza che questo percorso non potrà essere un modo per me per andare avanti. Uomini e Donne sarebbe stato un ulteriore diversivo per scappare da quello che ho vissuto, invece forse è arrivato il momento di non nascondere la polvere sotto il tappeto ma di affrontare le cose di petto”.

Sara Tozzi ha concluso affermando: “Sono stata Sara al cento per cento. Non mi sono mai interessate le telecamere e sono stata felice che si sia capito. Ero davvero fiduciosa di poter trovare la mia felicità e che potesse uscire la Sara che ama. Ai miei compagni di trono auguro di trovare quell’amore che cercavo io”.

Redazione-iGossip