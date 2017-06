Serena Enardu di Uomini e Donne non è in difficoltà economiche come invece è stato riportato da alcuni siti web in seguito a un’intervista radiofonica rilasciata a Radio Free Nation, ma alcune sue dichiarazioni sono state travisate. L’ex fidanzata di Giovanni Conversano, che da 5 anni è fidanzata con il cantante Pago (ex di Miriana Trevisan), ha inviato un messaggio forte e chiaro dalle pagine del quotidiano L’Unione Sarda.

l’amatissima, seguitissima e popolare ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu ha dichiarato: “Sono infuriata e pronta a far partire la querela. Le mie dichiarazioni, sono state completamente distorte dai siti web. Molti hanno scritto che sono sul lastrico e che mi trovo in difficoltà economica. Ma non è vero. Il lavoro andava a gonfie vele, ho avuto ottimi risultati, ma ho comunque deciso di vendere. Mi hanno diffamato e dopo anche insultata e offesa nei commenti sotto gli articoli. Sono stanca di leggere cose false. Questo è bullismo virtuale e voglio che venga fermato e punito. Adesso partirà la querela verso tutti i siti – ha continuato -, che hanno travisato e strumentalizzato la notizia e anche tutti quelli che mi hanno insultato per cose non vere”.

L’ex fidanzata di Giovanni Conversano, Serena Enardu, ha poi parlato della sua esperienza nel mondo della televisione: “Non era un vero lavoro. Era una specie di hobby, come può esserlo il calcetto per gli uomini. Come quello che faccio ora sul web: collaborazioni che mi danno un gran profitto, come pubblicizzare prodotti di bellezza, ma che non sono una vera professione. Lo vedo quasi come un gioco. A Uomini e Donne ho partecipato perché sono una che si annoia facilmente e vuole fare tante cose diverse. Ma non avevo nessun guadagno economico. Mi pagavano solo i viaggi”.

Sulla sua storia d’amore con Pago ha sottolineato: “Sto insieme a Pago da quasi 5 anni. L’ho conosciuto nel mio negozio, grazie a un’amicizia in comune. Doveva comprare un telefono e io l’ho aiutato. Poi ci siamo rivisti spesso. Abbiamo trascorso qualche serata insieme e ci siamo innamorati. Siamo andati a convivere quasi da subito, dopo sei mesi di relazione. Oggi lui per Tommaso è come un padre. Hanno un rapporto stupendo. Quando torno a casa è un piacere vederli insieme”.

