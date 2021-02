Simone Barbato lancia un appello a Maria De Filippi per Uomini e Donne: “Sono vergine, voglio trovare la donna della mia vita”

Simone Barbato ha lanciato un appello alla celebre e amatissima conduttrice tv Maria De Filippi per Uomini e Donne dalle pagine di Vero. Il comico di Zelig ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi è uno dei pochissimi personaggi del jet set nazionale ad essere ancora casto.

Simone Barbato – Foto: Facebook

Simone si è detto convinto che nel salotto tv di Maria De Filippi troverà la sua anima gemella. Barbato è molto entusiasta: “Sarebbe interessante…Mi piacerebbe tanto partecipare e fare ridere…”. Come riuscirebbe a conquistare il cuore delle dame del trono over? Grazie alle sue poesie!

Per lui sarebbe un sogno lavorare con la presentatrice e produttrice di Uomini e Donne: “Sarebbe bello lavorare con Maria: è una grande professionista…”.

In una sua ospitata a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, Simone Barbato aveva parlato con orgoglio della sua verginità: “Ho 40 anni e sono vergine. Vorrei dire ai giovani che la verginità è un valore, non bisogna vergognarsi”. La presentatrice di Live – Non è la D’Urso e Domenica Live ci aveva scherzato su: “Per i 40 anni ti potresti regalare di capire che si può anche non essere vergini…”.

Simone rimarrà ancora vergine oppure Maria gli concederà una ghiotta occasione per trovare la donna della sua vita? Stay tuned per saperne di più!