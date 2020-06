“Sirius è felicemente fidanzato”, la segnalazione shock di Biagio D’Anelli

“Sirius è felicemente fidanzato“, la segnalazione shock dell’ex concorrente del Grande Fratello e opinionista tv Biagio D’Anelli ha fatto subito il giro del web. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne e corteggiatore della dama torinese Gemma Galgani è finito al centro di aspre e durissime critiche.

Sirius – Foto: Facebook

L’ex gieffino ha scritto sul suo profilo Instagram: “Abbiamo riso e abbiamo scherzato. Ora vi dico la verità perché non è giusto prendere in giro la gente, ma soprattutto la Redazione di Uomini e Donne. Nicola (Sirius) è felicemente fidanzato. La cosa assurda è che si è messo d’accordo con la mamma e la sua ragazza per attaccarsi al carrozzone della popolarità. Mi spiace per Gemma”.

Una segnalazione potente che ha mandato in tilt i fan di Uomini e Donne. Sirius sta prendendo per i fondelli sia Gemma sia la redazione del famoso e chiacchierato programma tv pomeridiano di Canale 5? Molto presto ne sapremo qualcosa in più!