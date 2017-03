Soleil Sorgè di Uomini e Donne: Marcella Niespolo lancia un’indiscrezione shock

Soleil Sorgè di Uomini e Donne finisce nuovamente al centro di aspre polemiche! La corteggiatrice del tronista del trono classico di Uomini e Donne Luca Onestini è stata criticata anche dalla neo corteggiatrice Marcella Niespolo che ha rivelato nello studio tv di Maria De Filippi che Soleil nasconde qualcosa in merito a un certo Andrea…

Soleil sta seriamente pensando di abbandonare il famoso, seguitissimo e popolare programma tv ideato e condotto dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi.

Alcuni giorni fa era finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica per una foto hot hackerata e pubblicata in Rete. La figlia di Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli, si era schierata pubblicamente a suo favore in un post condiviso con i fan sui suoi social: “Soleil non è come viene definita in tv. Non se la crede, non è presuntuosa. È una persona simpatica, a modo, intelligente e molto carina. Molto spesso chi è una bella persona nella vita reale viene dipinta in maniera negativa in tv”.

Siete d’accordo anche voi con la figlia dell’ex showgirl di Non è la Rai Antonella Mosetti?