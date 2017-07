Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti di Uomini e Donne si sono tolti parecchi sassolini dalle scarpe e hanno attaccato diversi tronisti ed ex corteggiatori durante una diretta video su Instagram. Dopo aver festeggiato 5 mesi d’amore, Sonia ed Emanuele hanno lanciato un durissimo j’accuse a diversi personaggi del famoso, popolare e chiacchieratissimo programma tv di Canale 5: “Non vi sentite pigliati per il c..o? Persone che spariscono e non prendono la responsabilità di nulla, nemmeno di negare, però la responsabilità di andare in discoteca a pigliarsi i soldi, quella se la prendono sempre! E poi zitti, le uniche cose che dicono le dicono perché imboccati da altri e poi zitti, che tanto la gente poi si scorda tutto!”.

Uno dei primi a rispondere alle accuse dell’ex tronista del trono classico Sonia Lorenzini e del suo fidanzato Emaneule Mauti è stato Mario Serpa. L’ex fidanzato di Claudio Sona ha commentato dichiarando che eventuali problemi potevano essere tranquillamente risolti tramite un colpo di telefono.

Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti di Uomini e Donne hanno invece graziato l’ex corteggiatrice Giulia De Lellis, molto amica di Sonia, definita come una che “può non piacere per mille motivi, ma è una che non ha paura di dire quello che pensa e se deve dirti una cosa te la dice in faccia”. I Mautini hanno avuto parole di stima anche nei confronti di Luca e Soleil, apprezzati per la loro coerenza: “Alla fine quelli più criticati dentro il programma si sono dimostrati i più coerenti, Soleil è quella che abbiamo visto in tv, può stare sul c…o, ma è quella dentro ed è quella fuori, invece altri erano agnellini e ora sono diventati leoni all’improvviso, chissà come mai!”.

Come reagiranno gli altri protagonisti di Uomini e Donne, chiamati in causa da Emanuele e Sonia?