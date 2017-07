Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti di Uomini e Donne: 5 mesi d’amore

Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti di Uomini e Donne hanno festeggiato 5 mesi d’amore con tanto di dedica romantica su Instagram. L’ex tronista del trono classico Sonia Lorenzini è davvero contenta e felice della sua storia d’amore con Emanuele Mauti.

Emanuele Mauti ha rivolto la seguente dedica alla sua adorabile compagna: “Se mi darai fiducia ti porterò sulle mie spalle ovunque tu vorrai, promettendo di rispettarti sempre, perché meriti solo il meglio e quel meglio, per te, sono io… 5 mesi di noi!!!”.

In un’intervista di qualche mese fa Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti di Uomini e Donne hanno rivelato di voler metter su famiglia al settimanale di gossip Nuovo: “Io pensavo a uno o a due figli. Lui si allarga! La convivenza va benissimo. Abbiamo due caratteri forti e ci scontriamo per banalità. Per esempio Emanuele è maniaco della pulizia e tante volte pulisce dove ho già pulito”.