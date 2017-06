Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti di Uomini e Donne hanno festeggiato 4 mesi d’amore. L’ex tronista del trono classico Sonia Lorenzini ha condiviso una bellissima e romantica dedica sul suo profilo Instagram.

“La mia casa, il mio rifugio – ha scritto Sonia su Instagram – un posto sicuro dove sentirmi protetta! Il mio passato che è diventato oggi un assoluta certezza e un nuovo viaggio futuro che ci aspetta nel nostro nuovo nido… e il cuore che batte sempre più forte! #4#ioete#future#vibes#amore#passo#dopo#passo#life”.

In un’intervista di qualche mese fa Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti di Uomini e Donne hanno rivelato di voler metter su famiglia al settimanale di gossip Nuovo: “Io pensavo a uno o a due figli. Lui si allarga! La convivenza va benissimo. Abbiamo due caratteri forti e ci scontriamo per banalità. Per esempio Emanuele è maniaco della pulizia e tante volte pulisce dove ho già pulito”.

Auguri!