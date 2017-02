Sonia Lorenzini di Uomini e Donne difende il suo fidanzato Emanuele Mauti

Sonia Lorenzini ha concluso il suo percorso di tronista a Uomini e Donne giovedì 16 febbraio con la sua scelta: il pallanuotista romano che milita nella Latina Pallanuoto, Emanuele Mauti. Subito dopo la scelta la tronista del trono classico Sonia Lorenzini è stata travolta dalle polemiche e dalle critiche, che non hanno risparmiato neanche il corteggiatore di Uomini e Donne Emanuele Mauti. Lei ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per rispedire al mittente le offese e gli attacchi gratuiti e volgari indirizzati al suo neo fidanzato.

La tronista Sonia Lorenzini ha scritto: “Non c’è ragione nella pazzia, non c’è ragione in amore, non esiste razionalità per chi un emozione non riesce a trattenerla… ho seguito il mio cuore”. Poi è passata all’attacco e ha difeso a spada tratta Emanuele: “Accetto tutto: offese, insulti, critiche e quant’altro senza aver visto la messa in onda. Su una cosa però non sto in silenzio. EMANUELE TUTTO È TRANNE CHE UN SEMPLICE SCARTINO! È UN GRANDE UOMO… IL MIO!”.

I detrattori del difensore della Latina Pallanuoto devono farsene una ragione! Sonia ed Emanuele sono molto innamorati e affiatati. Evviva l’amore!