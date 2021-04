Sophie Codegoni aveva un altro durante il trono? L’ex tronista di Uomini e Donne nega

Sophie Codegoni aveva un altro durante il trono? L’ex tronista di Uomini e Donne è intervenuta direttamente sul caso. Il rumor fragoroso è stato lanciato dagli influencer Deianira Marzano e Amedeo Venza che hanno entrambi confermato che la giovane modella romagnola aveva una relazione durante il suo percorso sul trono del dating show di Maria De Filippi.

“Aveva un altro quando era sul trono”, ha scritto Deianira in alcune Ig Stories. Dopo di che, ha rivelato che sia lei che Venza sono ormai certi che Sophie “durante il trono frequentava e stava con un’altra persona”.

I due influencer lo garantiscono al al 100%. Pare che Sophie avesse incontrato questa ragazzo durante il trono e che lui aveva intenzione di partecipare al programma per corteggiarla ma non l’ha fatto perché la tronista aveva un percorso con Matteo già avviato. Questa segnalazione, secondo Deianira, sarebbe una chiara conferma del fatto che Sophie “sia stata scorretta nei confronti della redazione, di Matteo e delle persone”.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha spazzato subito questo gossip: “Tutte le cose che stanno uscendo: flirt, fidanzamenti e tutto e di più… in questo momento non ho né la testa né la voglia di avere flirt in giro… fidatevi che è il mio ultimo pensiero. La cosa che più mi fa arrabbiare è che nel 2021 non è ancora entrata nella testa che esiste l’amicizia tra uomo e donna… il 90% dei miei amici sono uomini…”.