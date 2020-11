Sophie Codegoni di Uomini e Donne rivela: “Sono anni che combatto contro i pregiudizi”

Sophie Codegoni del trono classico di Uomini e Donne ha rivelato che sono anni che combatte contro i pregiudizi. In un’intervista rilasciata al magazine del dating show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, la bellissima e sensuale modella ha parlato del suo percorso sul trono e del rapporto nato con i suoi corteggiatori.

Sophie Codegoni ha ammesso di non sentirsi coinvolta da nessuno dei suoi corteggiatori attribuendo la colpa anche a un suo possibile blocco: “Non so ancora perché ho difficoltà a lasciarmi andare. Forse dentro di me c’è ancora la paura di abbandonarmi alle sensazioni e legarmi a una persona. Ho sofferto tanto per amore”.

Ha poi svelato alcuni retroscena legati al suo passato: “In passato mi è capitato di vivere situazioni scomode. Ho sofferto molto e non ho mai mostrato le mie fragilità. Sono anni che combatto contro i pregiudizi. Nessuno mi ha mai capita ma forse la colpa è anche un po’ mia”.

Riguardo al duro confronto avvenuto con i corteggiatori in studio, la tronista ha confessato: “Il loro silenzio mi ha lasciato di sasso. Se avessi assistito a qualcosa di diverso forse sarebbe stata l’occasione giusta perché uscissero fuori delle reazioni diverse. Nella vita di tutti i giorni non mi piacciono le persone che mi assecondano. Sono una che si annoia facilmente, ho bisogno di qualcuno che mi tenga testa”.

E a voi piace Sophie? Che cosa ne pensate? Continuate a seguirci per essere sempre informati e aggiornati sulla vita pubblica e privata dei vostri personaggi preferiti!