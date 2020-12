Sophie Codegoni di Uomini e Donne svela come dovrebbe essere il suo principe azzurro

Sophie Codegoni di Uomini e Donne ha svelato come dovrebbe essere il suo principe azzurro durante una recente intervista rilasciata al magazine Nuovo Tv. La sensuale e bellissima modella diciottenne sta facendo la conoscenza dei corteggiatori Matteo e Antonio, sebbene la new entry Giorgio – atletico cestista ventiquattrenne – non sembra che la lasci indifferente.

Sophie Codegoni ha rivelato di essere arrivata al programma di Maria De Filippi con l’intenzione di trovare lì il suo vero amore e non ha delle aspettative precise a livello fisico, ma sicuramente vuole al suo fianco una persona forte: “Cerco un ragazzo deciso, che sia in grado di tenermi testa“.

La giovanissima e intrigante tronista ha poi aggiunto: “Mi è capitato di essere giudicata ed esclusa da quelle che consideravo amiche, e questo mi ha fatto soffrire. Oggi invece grazie anche a quelle brutte esperienze mi sento più forte di prima”.

Sophie ha ammesso di aver già patito le pene d’amore. Durante la sua partecipazione a Uomini e Donne vorrebbe far emergere il più possibile il suo vero carattere, che spesso nasconde dietro un atteggiamento gelido. La speranza della ragazza è di riuscire a sbloccarsi e di svelare ai corteggiatori e al pubblico del programma la vera Sophie.

