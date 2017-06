Sossia Aruta di Uomini e Donne: “No alla violenza ai papà”

Sossio Aruta di Uomini e Donne ha lanciato un monito a favore dei papà durante un’intervista rilasciata a Il Corrierino. Il cavaliere del trono over ha dichiarato: “Dico no alla violenza sulle donne, ma vorrei gridare anche No alla violenza ai papà! Purtroppo tanti come me devono affrontare questa problematica. I bambini non sono merce di scambio e un papà non è solo quello che a fine mese riesce a provvedere ai suoi doveri e a mandare i propri soldi per far sì che i bimbi possano stare bene. Davanti a una scelta, quella di essere costante nel pagare gli alimenti e non vedere i bambini o vedere i bambini e saltare qualche pagamento, io scelgo di vedere i miei bambini tutta la vita e purtroppo venire meno ai miei doveri di papà. Vorrei fare entrambe le cose…”.

Il cavaliere di Uomini e Donne Sossio Aruta ha voluto rispondere indirettamente all’ex moglie Rossella, che l’aveva accusato di essere molto diverso dall’uomo che mostra di essere in televisione: “Io sono un papà presente anche se sono lontano. […] Non vorrei ritrovarmi tra 10 anni a dover andare a C’è Posta Per Te per raccontare una triste storia di un papà che è stato emarginato solo perché non è stato in grado di compiere il proprio dovere dovuto esclusivamente a una difficoltà economica”.