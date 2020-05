Sossio Aruta demolisce Gemma Galgani: “È un caso disperato”

Sossio Aruta ha demolito la chiacchieratissima dama torinese del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, bollandola come un caso disperato. L’ex cavaliere ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 non ha usato mezzi termini per criticare aspramente e duramente l’acerrima nemica vip della vamp Tina Cipollari.

Sossio Aruta – Foto: Facebook

L’ex concorrente di Campioni e Temptation Island è stato duro contro Gemma Galgani nell’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Nuovo.

“Gemma dovrà aspettare un’altra vita per trovare l’amore – ha sentenziato il compagno dell’ex dama Ursula Bennardo -. Ormai è un caso disperato… rimarrà sempre a Uomini e Donne, ben oltre l’età della pensione…”.

Sossio Aruta ha poi continuato: “Oltre al fatto che è sfortunata è molto popolare…Molti scelgono di corteggiarla perché sanno che possono avere visibilità e vivere di luce riflessa…”.

L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha concluso: “Credo non sia facile capire se chi si presenta per conoscerla è innamorato di lei o delle telecamere…”.

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con quanto dichiarato da Sossio?