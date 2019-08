Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne fanno pace

Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne hanno fatto pace, dopo anni di attacchi al vetriolo e insulti via social e in tv. I due cavaliere del trono over hanno preso parte e si sono incontrati durante una partita di beneficenza, a cui hanno partecipato anche diversi concorrenti di Temptation Island (tra cui Michael De Giorgio e Oronzo Carinola).

Sossio Aruta ha annunciato di aver fatto pace con Riccardo Guarnieri su Instagram. “Pace fatta, ma si semb stuedc”, ha scritto Sossio e poi ancora: “Temptation, il ritrovo”.

La compagna di Sossio, Ursula Bennardo, ha commentato con un pizzico di ironia la ritrovata amicizia tra i due cavalieri del trono over di Uomini e Donne: “Ma state sempre insieme adesso?”.

