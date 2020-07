Sossio Aruta ha fatto letteralmente a pezzi l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, Serena Enardu, durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Mio. L’ex cavaliere del trono over ha duramente criticato il carattere e il comportamento dell’ex fidanzata di Pago.

Sossio Aruta – Foto: Facebook

L’ex concorrente di Temptation Island Vip ha dichiarato: “In tempi non sospetti ho sempre criticato Serena Enardu, dicendo che non prova nulla per Pago. Non avrei scommesso nulla su di loro, si vede lontano un miglio che è falsa”.

L’ex calciatore del Cervia ed ex concorrente del reality show Campioni – Il Sogno ha infatti sempre stigmatizzato il percorso televisivo di Serena, rilasciando dichiarazioni al vetriolo.

Sossio non è di certo uno che le manda a dire, ma anche Serena ha il suo stesso carattere. Si attende una replica al veleno da parte dell’ex tronista ed ex gieffina vip.

