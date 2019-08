Sossio Aruta ha già le idee chiare: “Mia figlia? Non voglio che diventi una donna facile”

Sossio Aruta ha già le idee chiare sulla figlia, perché non vuole che diventi una donna facile. Il calciatore partenopeo vorrebbe trasmettere valori e principi sani alla piccola Bianca. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, l’ex cavaliere ha spiegato: “Dopo due maschi, dalla mia figlia femmina sicuramente pretenderò un po’ più di serietà, non voglio che sia una donna facile, voglio che si renda conto di quanto vale”.

L’ex calciatore del reality show Campioni ha già fatto sapere che non assisterà al parto: “Sarà un giorno meraviglioso ovviamente, anche se purtroppo non potrò assistere al parto, come invece è successo con gli altri miei due figli, perché Ursula farà un cesareo. La cosa ovviamente mi dispiace, ma spero almeno di avere l’onore di tagliare il cordone ombelicale di mia figlia per darle il benvenuto al mondo”.

Come sarà sua figlia? Sossio ha dichiarato: “Vivace, come ha detto Ursula, sicuramente lo è, ma vorrei fosse anche solare. Sogno che abbia i miei occhi e ovviamente la splendida silhouette della mamma”.

Redazione-iGossip