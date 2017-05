Sossio Aruta di Uomini e Donne è stato affossato dall’ex moglie in una lettera aperta l vetriolo e durissima pubblicata sul settimanale di gossip DiPiù. “In questa lettera voglio precisare che chi ti vede a Uomini e Donne conosce solo una versione di te – scrive la signora Rossella – Nella vita di tutti i giorni sei molto diverso dall’uomo che mostri di essere in televisione”.

L’ex moglie del cavaliere Sossio Aruta di Uomini e Donne ha poi lanciato una frecciata velenosa: “Invece di andare in tv, dovresti trovarti un lavoro e pagare gli alimenti che il giudice della separazione ha stabilito che devi versare ai nostri figli. Mi dispiace dirlo, anche perché finora non lo avevo mai fatto, ma in questi anni non hai versato quasi nulla ai tuoi figli. (…) Io e i nostri figli abbiamo vissuto periodi in cui tu non c’eri mai. In cui ti si vedeva di più nelle discoteche della Riviera romagnola che nel soggiorno”.

Secondo Rossella, Sossio vuole fare ancora il ragazzino. “Anche lì ne cambi una dopo l’altra – ha attaccato l’ex moglie del cavaliere – E il problema è proprio questo. Sei rimasto il ragazzo che eri: continui a giocare a calcio, a cercare ragazze, ma di cercarti un lavoro non ne vuoi sapere”.

Lui ha risposto con un post pubblicato su Facebook, che è stato poi rimosso, in cui si è detto addolorato e disperato per la lontananza dai propri figli.