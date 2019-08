Stefano Torrese su Noel Formica: “In lei ho trovato sorrisi, maturità e complicità”

Stefano Torrese ha rivelato che in Noel Formica ha trovato sorrisi, maturità e complicità. Si frequentano ma non sono ancora fidanzati ufficialmente. Intervistato da La Voce Grossa si è soffermato molto sul neo rapporto con Noel Formica dopo la fine della frequentazione con Pamela.

“No, io e Noel non si può dire che stiamo insieme – ha precisato il cavaliere -. Ci frequentiamo da un mese e ci piacciamo. Lei mi ha contattato i primi di luglio ed il 9 ci siamo visti. A Pasqua mi aveva mandato gli auguri, estesi a Pamela. Contrariamente da quello che sembra da alcuni rumor sul web, io e Noel ci siamo visti poco tempo fa. Non c’è mai stato un messaggio, una telefonata o un contatto, che possa far pensare il contrario. È stata davvero gentile con me, l’occasione di vederci è stato l’incipit di un rapporto maturo e leggero”.

Stefano Torrese ha poi aggiunto: “Abbiamo entrambi una delusione alle spalle, quindi abbiamo deciso di andarci piano coi sentimenti. Personalmente, finché non avrò mente e corpo sgombri del tutto, non credo che mi dedicherò ad un rapporto fatto di progetti per il futuro. Per ora mi sto focalizzando sul lavoro, su mio figlio e su me stesso. Trovata la serenità, potrò pensare a qualcosa di più impegnativo, cercando di non commettere gli stessi errori. In Noel ho trovato tanti sorrisi, maturità e complicità. Ma non posso ancora dire di conoscerla, per questo ci vorrà del tempo”.

Redazione-iGossip