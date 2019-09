Teresa Cilia di Uomini e Donne dopo gli attacchi a Raffaella Mennoia: “Molti aspetti si chiariranno”

Teresa Cilia di Uomini e Donne dopo gli attacchi a Raffaella Mennoia è tornata a fare chiarezza su Instagram, dichiarando che molti aspetti si chiariranno. Alcune settimane fa l’ex tronista del trono classico ha rivelato alcuni bollenti e scoppiettanti scoop e retroscena su Instagram Story, lanciando stoccate al vetriolo nei confronti dell’autrice e collaboratrice della star tv Maria De Filippi.

Il marito di Teresa Cilia di Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo, ha poi deciso di intervenire facendo delle allusioni alle possibili diffide ricevute da parte della produzione del dating show di Canale 5.

Ora l’ex tronista Teresa ha voluto fare una doverosa precisazione ai suoi follower, che l’hanno tempestata di domande su Instagram in questi ultimi giorni: “Dato che in molte me lo chiedete, ha già parlato mio marito. ha detto tutto e di conseguenza, dato che sono sicura che siete intelligenti, capite la cosa anche da sole. Più avanti si vedrà e con il tempo molti aspetti si chiariranno. Abbiate pazienza”.

Quando verrà a galla tutta la verità su questa scottante vicenda? Continuate a seguirci per saperne di più sui personaggi di U&D.

Redazione-iGossip