Teresa Cilia smonta Raffaella Mennoia: “Nessuno la può vedere a Uomini e Donne, tutti sparlano di lei”

Teresa Cilia è tornata di nuovo ad attaccare la pupilla di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, sul suo profilo Instagram. Sono giornate di fuoco, veleni, aneddoti, segreti e clamorose rivelazioni nel mondo di U&D.

La bomba è scoppiata alcuni giorni fa quando l’ex corteggiatore ed ex fidanzato di Claudio Sona, Mario Serpa, ha attaccato Raffaella Mennoia, Gianni Sperti e Jack Vanore per diversi motivi su Instagram Story. Poi Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo hanno deciso di rompere il muro del silenzio attaccando sui social la potente e influente autrice di Uomini e Donne. Lei ha minacciato querele e diffide, ma Teresa non molla.

“Come può pretendere sincerità dai protagonisti del programma – si è domandata l’ex tronista di Uomini e Donne -, se lei è la prima a non essere sincera? Potrei fare mille esempi e dire mille cose. Come quando lei all’epoca si fidanzò e non passarono 3 mesi. Tra un’esterna e l’altra c’era lei di nascosto. Queste cose le fa di nascosto e nessuno le sa. Come quando una cosa lei la vuol far uscire fuori la fa uscire fuori, quando non vuole farla uscire non la fa uscire. Lei sa che una persona è fidanzata e non l’ha detto? Finge di non dirlo e poi lo dice al momento giusto per far scatenare tutto il web. Per carità, può fare quello che vuole, però ci sono persone deboli che possono arrivare al suicidio. Poi parliamo di bullismo. Se lei sa che c’è una persona che è fidanzata e che vuole prendere in giro tutti, basta evitarla dall’inizio”.

Per poi concludere: “Aiuto economico? A me non ha mai aiutato con 1 euro. Trovo squallido però dirlo dopo aver fatto un gesto carino. Lei rinfaccia le cose alle povere persone che avevano bisogno d’aiuto. Questo fa capire il soggetto che è. A lei non la possono vedere nemmeno lì dentro. Sparlano tutti di lei. A me dicevano che lei era invidiosa di me, del fatto che ero dentro. Aveva paura che le fregassi il posto? L’invidia è una brutta cosa”.

Redazione-iGossip