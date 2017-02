Teresa Cilia di Uomini e Donne e la dedica speciale a Salvatore Di Carlo su Instagram

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo di Uomini e Donne continuano ad appassionare ed emozionare i loro fan anche senza le telecamere del famoso e popolare programma tv pomeridiano di Canale 5 condotto dalla star tv Maria De Filippi. Teresa ha dedicato al marito Salvatore una bellissima e romantica dedica sul suo profilo Instagram. Che cosa ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne?

Teresa, che ha lasciato la redazione di C’è posta per te per Salvatore, ha condiviso una foto del suo matrimonio che la ritrae in abito bianco in chiesa e ha scritto: “Se potessi tornare indietro rifarei tutto… ma di una cosa sono pentita… non averti dimostrato abbastanza quanto sei speciale per me!!! Quanto puoi essere importante per la mia vita – ha continuato Teresa – Sono orgogliosa di te amore mio e spero di poter riuscire a colmare tutto quello che nella tua vita non hai avuto… e che desideravi tanto!!! Ti amo”.

Davvero splendidi e adorabili, non pensate?