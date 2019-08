Teresa Langella e Andrea Dal Corso di Uomini e Donne: “Ci amiamo davvero”

Teresa Langella e Andrea Dal Corso di Uomini e Donne si amano davvero. Il modello ed ex corteggiatore del trono classico ha rilasciato un’intervista di recente al settimanale di cronaca rosa Novella 2000 in cui ha messo a tacere tutti i detrattori, convinti della poca solidità del loro rapporto.

“Sono andato a riprendermela fuori dalle telecamere – ha detto Andrea -, perché lei mi ha stupito, mi sono sentito di nuovo amato come un ragazzino, vivendo allo stesso tempo l’amore con maturità. Mi sono innamorato di Teresa perché è una donna premurosa, crede nei valori della famiglia e sa davvero cosa vuol dire amore. Riesce a vedere l’amore come qualcosa di profondo – ha dichiarato Dal Corso -, non ha mezze misure e ci amiamo davvero. Non pensavo di trovare una persona come lei in un contesto come quello della tv”.

I fan della coppia di Uomini e Donne sono al settimo cielo e sognano il matrimonio. Stay tuned per saperne di più!

Redazione-iGossip