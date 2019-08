Teresa Langella e Andrea Dal Corso di Uomini e Donne pensano a un figlio. L’ex corteggiatore si è raccontato al settimanale DiPiù e ha ricordato come è riuscito a riconquistare l’ex tronista dopo il clamoroso e iniziale rifiuto.

“Riconquistare Teresa è stato durissimo – ha confidato l’ex corteggiatore del trono classico alla rivista -. Un giorno le ho fatto recapitare una pizza a forma di cuore e lei l’ha lanciata dalla finestra. Un’altra volta un mazzo di fiori e lei lo ha rispedito al mittente. L’ho seguita ovunque. Mi sono fatto trovare sotto casa sua, sotto l’albergo dove alloggiava, dalle sue amiche. È stata una corsa in lungo e in largo per l’Italia. […] Le telecamere mi avevano inibito, imbarazzato. Quando poi si sono spente mi sono reso conto che lei mi mancava alla follia. Così, alla fine, suo padre mi ha dato la benedizione – ha continuato Andrea Di Uomini e Donne – e a quel punto ce l’ho messa tutta per riprendermi quello che avevo lasciato andare. A fine marzo lei ha capitolato e ci siamo baciati. È stato il giorno più bello della mia vita”.

L’ex tronista si è sbilanciata e ha rivelato a DiPiù: “Io e Andrea vorremmo diventare molto presto genitori: è sempre stata una mia aspirazione essere una moglie e una mamma premurosa. Andrea mi sostiene molto in ogni mio obiettivo, è un uomo di altri tempi. Sono fortunata, sto vivendo un sogno”.

I fan della coppia di Uomini e Donne sognano ad occhi aperti. Stay tuned per saperne di più!

Redazione-iGossip