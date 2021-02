Teresa Langella e Andrea Dal Corso parlano della crisi: “Ci siamo presi un momento per…”

Teresa Langella e Andrea Dal Corso di Uomini e Donne sono in crisi profonda? Teresa e Andrea hanno deciso di rompere il silenzio sulla loro storia d’amore. “Non c’è stata nessuna crisi. Il nostro amore non è mai stato messo in dubbio e soprattutto non ci siamo mai lasciati: ci sentivamo regolarmente tutti i giorni. Ci siamo presi un momento per noi, per ragionare sulla lontananza – ha raccontato Teresa Langella a Uomini e Donne Magazine -. Non vivo molto bene la distanza e ogni volta che dobbiamo separarci per lavoro, mi rendo conto di quanto abbia bisogno di averlo vicino, malgrado Andrea Dal Corso sia sempre presente e mi riempia di attenzione anche quando ci dividono chilometri. Credo che la nostra relazione, ora, abbia bisogno di una svolta che ci porti a una convivenza stabile”.

Per risolvere il dramma della distanza, la Langella e il Dal Corso si vogliono impegnare per trovare un posto in comune, che gli permetta un giorno di fare il grande passo e allargare la famiglia.

“A me pesa molto, soprattutto quando ti accorgi che c’è chi non vede l’ora di sfruttare queste occasioni per insultare e criticare. Mi aspetto che le persone ci seguano innanzitutto perché ci apprezzano come singole identità e poi come coppia. E invece, ogni pretesto è buono metterci in discussione e dubitare della verità del nostro rapporto. Non abbiamo mai creato dinamiche per far parlare di noi, perché non inventiamo nulla e non siamo artefatti. Dispiace ritrovarsi sotto i riflettori a parlare di qualcosa che non esiste – ha ammesso Dal Corso – A qualcuno non è andata giù come è iniziata la nostra storia, forse perché p rimasto fermo al castello. C’è chi vede in noi un incastro forzato, due persone troppo poco simili per stare insieme in un rapporto duraturo. Molti hanno paura del diverso, ma io e Terry ci siamo sempre definiti simili nel dissimile. Le persone continueranno a vedere ciò che vogliono, ma noi proseguiamo per la nostra strada”.

A presto con nuovi scoop, gossip, news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!