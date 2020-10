Tina Cipollari attaccata da Patrizia De Blanck: la contessa sminuisce Uomini e Donne

Tina Cipollari è stata duramente attaccata dalla contessa del popolo Patrizia De Blanck nella Casa del Grande Fratello Vip 5. La gieffina vip non ha risparmiato critiche neanche alla trasmissione ideata, prodotta e condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne. La mamma vip di Giada De Blanck ne ha parlato con alcuni ex volti della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5, tra cui Andrea Zelletta e Pierpaolo Petrelli.

In giardino la contessa si è lasciata andare a delle considerazioni negative sul dating show di Maria De Filippi: “Mi vedi là in mezzo (Uomini e Donne, ndr), eh? Non ci andrò mai, ma per carità… non sono programmi per me questi qua, io posso solo vederli da fuori”.

Molto negativo il suo giudizio su Tina Cipollari: “A quella str**za… no quella lì… ce l’ho avuta quando ho fatto ‘Il Ristorante’…”. Infatti la vamp di Uomini e Donne e l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi hanno partecipato alla stessa edizione del reality show di Antonella Clerici.

Pierpaolo Petrelli, che ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore, ha comunque voluto simulare un ipotetico ingresso di Patrizia nello studio di Canale 5, ovviamente imitando la voce e la ‘formula’ recitata da Maria De Filippi: “Facciamo entrare Patrizia!”. Come reagirà la vamp?

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!