Tina Cipollari e Chicco Nalli di Uomini e donne: nessuna crisi all’orizzonte!

I fans di Uomini e Donne hanno imparato a conoscerla bene: vamp, bionda e piena di spirito. È Tina Cipollari, la protagonista femminile assoluta del people show di Maria De Filippi. La burrosa opinionista mosse i primi passi proprio nello studio di Canale 5, prima come corteggiatrice di Roberto e poi come tronista.

Maria De Filippi la scelse come opinionista nel lontano 2003, l’anno in cui durante il trono di Zahida conobbe Chicco Nalli, l’uomo che sposerà e dal quale avrà 3 figli.

Di recente si è parlato di una presunta crisi della coppia. A scatenare la diatriba sarebbe stata proprio l’opinionista di Uomini e donne di ritorno dalla partecipazione dal reality di Pechino Express 2016: “Sono veramente infuriata con mio marito perché è un uomo del tutto inaffidabile”.

A rompere gli indugi è stato proprio il noto hairstylist Chicco in un’intervista per ”Eva Express”: ”Non c’è mai stata nessuna crisi con Tina. Ne hanno parlato e continuano a farlo ancora tutti i principali giornali di gossip, ma sono state dette solo bugie”. La dichiarazione ha trovato seguito proprio dopo una delle puntate di Selfie, il programma in cui Tina Cipollari è giudice: “Dopo che l’ho vista a ‘Selfie-le cose cambiano‘, le ho mandato un messaggio scritto con il cuore, dove le dicevo che ero orgoglioso di averla sposata, di avere accanto una donna così che mi regala tante soddisfazioni ed è sempre capace di farmi sorridere“.

La reazione di Tina? Dopo queste parole d’amore, la risposta della bionda opinionista è stata raccontata sempre dal marito a “Eva Express”: “Mi ha subito chiamato emozionata, dicendomi ‘Non mi hai mai scritto un messaggio così pieno d’amore‘”.