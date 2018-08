Tina Cipollari di Uomini e Donne accusa Giorgio Manetti: l’indiscrezione fa il giro del web

Tina Cipollari di Uomini e Donne avrebbe lanciato una nuova accusa nei confronti del cavaliere del trono over Giorgio Manetti: l’indiscrezione sta facendo rapidamente il giro del web. Da diverse settimane ormai si vocifera che sia la famosa vamp di Uomini e Donne sia Gemma Galgani sono contrarie al ritorno in tv del Gabbiano.

Ora il settimanale di gossip Nuovo ha rivelato che Tina starebbe aiutando Gemma a tenere lontano Giorgio dalla chiacchierata e seguita trasmissione pomeridiana di Canale 5, ideata e condotta dalla regina di Mediaset Maria De Filippi. La rivista di cronaca rosa ha infatti dichiarato: “Del resto Tina non ha mai nascosto di avere poca simpatia per i personaggi che allungano il brodo pur di rimanere tanto tempo davanti alle telecamere”.

Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne Giorgio Manetti tornerà nel salotto tv di Maria De Filippi? “Non so ancora se tornerò – ha chiarito Manetti di recente a Uomini e Donne Magazine – Non ne ho parlato con la redazione e quindi, innanzitutto, prima di fornire una risposta bisogna vedere se ci sarà ancora la loro proposta di partecipare. Non decido solo io. Vedremo poi il mio stato d’animo in quel momento. Nell’ultima puntata ero veramente stremato, non accetto più che mi si accusi di incoerenza, di stare lì solo per business o popolarità!”.

Sale l’attesa per la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, che sarà trasmessa lunedì 10 settembre. Stay tuned per saperne di più!