Tina Cipollari di Uomini e Donne contro Gemma Galgani: “È una mummia ridicola”

Tina Cipollari di Uomini e Donne si è scagliata ancora una volta con veemenza contro Gemma Galgani, paragonandola a una mummia ridicola. Intervistata dal settimanale TelePiù, la storica vamp ha parlato anche della tronista Giovanna Abate.

“Dico quello che penso e zitta non ci sto…”, ha esordito Tina. Poi ha riservato bordate velenose: “Quel rottame di donna con questa emergenza coronavirus mi ha fatto diventare ancora più spietata… è una mummia ridicola… ha 70 anni e piange per qualsiasi cosa… lei può amare, ma senza fare la showgirl ventenne…”.

La storica opinionista di Uomini e Donne ha svelato un retroscena sul suo rapporto con Maria De Filippi: “A seconda del tono di voce con il quale pronuncia il mio nome, capisco cosa pensa… ormai la conosco”.

Per quanto riguarda invece la tronista Giovanna, l’ex concorrente di Pechino Express ha rivelato: “All’inizio lei non mi andava a genio… ora la vedo sempre un po’ capricciosa, però c’è da dire che non è mai banale… è una vera…”?.