Tina Cipollari di Uomini e Donne e Vincenzo Ferrara sono tornati insieme? Il gossip è tornato in auge dopo la pubblicazione di alcune foto di Diva e Donna. Il noto settimanale ha pubblicato alcune foto che ritraggono Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara in atteggiamenti intimi a Firenze.

Sono foto vecchie o recentissime? Il dubbio resta perché soltanto poche settimane fa la vamp della fortunata e chiacchierata trasmissione pomeridiana di Canale 5 aveva annunciato la rottura con l’imprenditore fiorentino dopo due anni d’amore sui suoi profili social: “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, cosi? come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata”.

La storica opinionista fissa di Uomini e Donne aveva aggiunto: “Tra me e Vincenzo e? finita, percio?, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serieta?, di non associarmi o accostarmi piu? ad un amore che da qualche tempo non ha piu? motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente Tina Cipollari”.

Ora è scoppiata di nuovo la passione tra i due oppure sono foto vecchie?