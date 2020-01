Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sposano. Matrimonio a marzo 2020 per la vamp e storica opinionista di Uomini e Donne e il ristoratore toscano? Il settimanale di cronaca rosa Nuovo ha lanciato l’indiscrezione sui fiori d’arancio della acerrima nemica vip di Gemma Galgani.

“Tina va a nozze con il suo Vincenzo – si legge su Nuovo – Maria farai da testimone? La Cipollari aveva detto ‘Vorrei pensarci bene’ ma il compagno ha trovato le parole giuste per convincerla. Ora sta organizzando le nozze segrete a marzo. E arriva pure la benedizione della De Filippi”.

Un mese fa, sempre al settimanale Nuovo, la vamp parlando della possibilità di sposarsi nuovamente, aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Come tutte le coppie innamorate, anche a noi capita di parlare di nozze. Ma, sinceramente, adesso non è il momento giusto, perché non avremmo il tempo per organizzarle. Se ne discute, però, non c’è nulla di concreto: non perché non ci sia la volontà ma perché si tratta di una scelta importante. Sono reduce da un matrimonio e prima di rimettermi nella stessa situazione, vorrei pensarci bene”.

