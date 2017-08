Tina Cipollari e Kikò Nalli smentiscono la fine del loro matrimonio

Tina Cipollari e Kikò Nalli non si sono lasciati. Matrimonio salvo per la famosa e popolare coppia vip del jet set nazionale. L’ex hair stylist di Detto Fatto ha dichiarato al settimanale di gossip Eva 3000: “Ma quale crisi, è tutta un’invenzione dei giornali. State tranquilli, ora vi devo salutare, perché io, Tina e i bambini, stiamo partendo per le vacanze”.

Nei giorni scorsi il marito della storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari si è sfogato sul suo profilo Instagram: “Quando volete sapere qualcosa di me o da me, potete sempre rivolgervi al mio ufficio stampa personale. Non c’è bisogno di riempire pagine e pagine di settimanali e riviste con cose che al momento non ho mai detto. Se avessi qualcosa da voler o dover dichiarare, saprei a chi rivolgermi! Non affaticatevi, fa caldo. Il gossip può essere divertente – ha spiegato il marito dell’acerrima nemica di Gemma Galgani -, quando non è condito con il cattivo gusto. Al momento è tutto, grazie”.