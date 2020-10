Tina Cipollari risponde all’accusa di bullismo nei confronti di Gemma Galgani

Tina Cipollari ha risposto all’accusa di bullismo nei confronti della sua acerrima nemica vip Gemma Galgani in merito al clamoroso e chiacchierato gavettone di diversi mesi fa ma anche sfottò e torte in faccia durante un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano.

La famosa e chiacchierata opinionista storica di Uomini e Donne, Tina Cipollari, ha dichiarato: “Parlare di bullismo è un’accusa grave e sproporzionata. Un gavettone chi non l’ha subito? Quante torte in faccia sono state tirare in tv negli ultimi trent’anni? Non ho picchiato nessuno e non ho usato violenza, non esageriamo. E poi Gemma è consapevole, sa quello che fa ed è in grado di rispondere: io ho un modo brusco di esprimermi, ma Gemma non è una vittima, è una donna furba che conosce il contesto televisivo”.

Tina ha poi affrontato il tema dell’odio in rete. Come replica agli insulti e agli attacchi social dei suoi detrattori? L’ex concorrente di Pechino Express ha asserito: “Mi irrito, ma non è una cosa che mi fa stare male perché sono consapevole che l’esposizione mediatica scatena i giudizi. Ma gli insulti non mi toccano: mi propongo così come sono e se non piaccio a qualcuno, pazienza”.

