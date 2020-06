Tina Cipollari silura Riccardo Guarnieri: “Non mi ha mai convinto del tutto”

Tina Cipollari ha commentato la storia d’amore piuttosto altalenante tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, poi ha criticato nuovamente Gemma Galgani. Intervistata dal settimanale di cronaca rosa Vero, la storica e famosa vamp di Uomini e Donne ha parlato di alcune delle coppie più famose del programma pomeridiano di Canale 5 e dell’eterna rivale Gemma Galgani.

Tina Cipollari di Uomini e Donne – Foto: Facebook

La storica opinionista di Uomini e Donne ha ammesso: “Ida mi è sempre piaciuta, mentre Riccardo Guarnieri non mi ha mai convinto del tutto onestamente. La loro storia è un po’ travagliata, piena di alti e bassi, al momento però le cose sembrano andare bene tra loro e spero vivamente possano andare sempre meglio… contenti loro, contenti tutti”.

Tina si è soffermata anche sul ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: “Molto spesso in una coppia le cose non vanno come si vorrebbe. Sbagliare è umano, ma se il sentimento è vero si può superare tutto. Il loro amore è puro. Faccio loro i miei migliori auguri”.

Non poteva mancare una frecciata al vetriolo nei confronti “Io rappresento tutto ciò che lei sarebbe voluta essere e non è stata. Quindi non sono in alcun modo gelosa di lei”.

A presto con nuove news e indiscrezioni sui personaggi di Uomini e Donne!