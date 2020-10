Tina Cipollari ha letteralmente stroncato la sua acerrima nemica vip, Gemma Galgani, accusandola di essere proprio ridicola. La storica e famosa opinionista tv di Uomini e Donne ha spiegato: “Da 1 a 10 quanto sei ridicola? Perché fai quegli sfoghi chiedendo tra le lacrime cos’hai che non va? Non c’è stata neanche una relazione che hai portato a termine… è inutile che tenti di farmi passare da pazza e posseduta perché il pubblico in studio e a casa ha una testa e vede quello che combini”.

Tina Cipollari non ha dubbi: Gemma Galgani non troverà mai un uomo. “Neanche tra mille anni troverai un fidanzato anche perché tu cerchi un uomo giovane. Perché non ti metti alla ricerca di un uomo della tua età? Inutile che ti sottoponi ai ritocchini perché quello che sei si vede. Devi smetterla di incolpare gli uomini per i tuoi fallimenti”.

La dama torinese del trono over ha prontamente replicato: “Tu fai da suggeritrice. Tu con astuzia e furbizia dici delle cose che falsificano e condizioni i miei corteggiatori. Non cambierò il mio atteggiamento per compiacere te o qualcun altro”. La vamp di Uomini e Donne ha poi rifilato l’ultima stoccata al vetriolo alla sua nemica: “Sei proprio ridicola, elemosini l’amore di uomini che ti rifiutano”.

E voi che cosa ne pensate di questo teatrino mediatico che va avanti da tanti anni nel salotto tv di Maria De Filippi? Da che parte state?