Tina Cipollari di Uomini e Donne ha attaccato la sua acerrima nemica Gemma Galgani dalle pagine del settimanale di gossip, Nuovo Tv. La protagonista principale e assoluta dell’ultima edizione del reality show di Raidue, Pechino Express, ha dichiarato che la dama torinese del trono over di Uomini e Donne è una donna falsa: “La verità è che le scoccerebbe lasciare quella poltrona. Le fa comodo andare in giro ed essere riconosciuta”.

L’acerrima nemica di Gemma Galgani ha poi aggiunto: “Si è veramente montata la testa, è il peggior esempio per le donne della sua età! Vi sembra normale che cerchi ancora sesso? A quell’età si cerca compagnia, non intimità – ha rincarato la Cipollari – E comunque Gemma cerca solo notorietà e sfrutta quei poveri disgraziati. Gli esempi per le donne sono altri!”.

La divertente, simpatica e irriverente vamp non vuole proprio deporre l’ascia di guerra!