Tina Cipollari di Uomini e Donne indossa le parrucche fin da quando è tornata in Italia dopo la sua esperienza a Pechino Express 2016. In molti si sono domandati: perché indossa le parrucche visto che ha dei bellissimi capelli? La rivelazione della storica vamp della famosa e popolare trasmissione tv, ideata e condotta dalla star Maria De Filippi, ha scioccato davvero tutti! La divertente, simpatica e irriverente vamp Tina Cipollari ha rivelato durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi di aver contratto i pidocchi e le pulci durante l’ultima edizione del reality show di Raidue condotto da Costantino della Gherardesca.

“Sapevo che Pechino Express sarebbe stata una gara impegnativa – ha dichiarato l’acerrima nemica di Gemma Galgani a Oggi -, ma non avrei mai immaginato di dover affrontare persino il problema di pidocchi e pulci. Non ero preparata a dormire in bettole del genere, con lenzuola sozze, cucine incrostate e bagni lerci. La sistemazione peggiore è stata la casa del barbiere di Juan La Laguna, in Guatemala. Solo a pensare a quella baracca mi viene la pelle d’oca. Eppure, visto che quella notte faceva molto freddo, per riscaldarmi mi sono avvolta in una coperta lurida senza valutare le conseguenze. Risultato? Mi sono svegliata con un insopportabile prurito alla testa e con il corpo cosparso di piaghe rosse. Attualmente i pidocchi li ho debellati in meno di una settimana grazie a uno shampoo specifico. Le pulci, invece, mi hanno tormentato per oltre 20 giorni e le ho curate con pomata e cortisone”.

Il marito della storica e irriverente opinionista di Uomini e Donne, l’hair stylist dei vip Chicco Nalli, ha però raccontato un’altra versione dei fatti sulla scelta drastica della moglie di tagliare i capelli a zero. “Tina ha dovuto tagliare i capelli perché quando era a Pechino le hanno fatto un decolorante a 40 volumi – ha spiegato il marito di Tina Cipollari – che le ha bruciato tutti capelli. Quando è tornata in Italia, ho dovuto metterci mano io e tagliarli affinché potessero tornare a essere sani, come lo erano sempre stati. Adesso stanno ricrescendo. Ha cominciato a indossare delle parrucche proprio per questo motivo. I pidocchi non c’entrano”.

Dov’è la verità? Resta il fatto che Tina con le parrucche riesce sempre a scatenare e divertire il pubblico di Uomini e Donne. Nonostante il problema dei capelli, la vamp è sempre ironica, irriverente, autoironica e simpaticissima.

A presto con nuove news e anticipazioni sui personaggi di Uomini e Donne!