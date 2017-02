Tina Cipollari di Uomini e Donne: “La morte di mio padre mi ha segnato profondamente”

Tina Cipollari di Uomini e Donne non è irriverente, polemica e nervosa nella vita quotidiana, come invece lo è nello studio del famoso e popolare programma tv di Canale 5 condotto e ideato dalla star tv Maria De Filippi. La vamp e opinionista storica di Uomini e Donne è una donna totalmente diversa fuori dallo studio tv. La morte di suo padre è stato il periodo più brutto e terribile per la famosa e simpatica mamma vip. Una grande e grave perdita che ha segnato profondamente la sua vita.

Durante l’ultima puntata del programma tv di Canale 5 Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, la vamp di Uomini e Donne ha confessato: “Devo dire che è stato un grande papà e lo amo sempre anche se non c’è più. Perderlo è stato un momento triste della mia vita, anche se è arrivato a quasi 100 anni, per me è stato comunque eccezionale. Era così, un po’ scontroso, ma con un grande cuore. Devo dire che io l’ho amato molto di più quando è diventato così adulto. Gli sono stata molto vicino”. Tina Cipollari ha poi ricordato: “Sono stata un po’ la sua infermiera, lui a un certo punto non mi riconosceva più. Mi chiamava Angela l’infermiera. Nonostante stesse molto male aveva la mia stessa ironia e il mio stesso carattere. Lui era molto orgoglioso, mi ha seguito per anni agli inizi… E’ stato uno dei miei primi fan”.

Com’era da adolescente? “Ero una bimba solare – ha detto Tina -, molto allegra, molto capricciosa, molto volubile ma soprattutto una generosa. Ricordo questa cosa verso i miei fratelli, loro non lo erano con me chiaramente, comunque una bimba che aveva voglia di scoprire molte cose”.

Per quanto riguarda il suo cambiamento di vita radicale di ben 17 anni fa, l’ex tronista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato: “Nelle scuole mi sono diplomata e ho trovato diversi lavori. Ho lavorato anche come rappresentante di occhiali. Approdo per caso nello show di Maria De Filippi e da lì cambia la mia vita. Con lei si è creato un rapporto di stima reciproco, ci vogliamo bene, ci capiamo al volo”.

A casa è completamente diversa. Ecco cosa ha dichiarato alla compagna dell’imprenditore e dirigente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi: “A casa non sono così nervosa, non dico neanche mezza parolaccia. Non so perché in quello studio diventa una belva. I miei ragazzi fortunatamente nell’orario in cui va in onda il programma sono a scuola, non conoscono questo lato della mamma”.

