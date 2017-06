Tina Cipollari di Uomini e Donne ha ammesso durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni che non c’è nessuno che riesce a farle uscire fuori di testa come Gemma Galgani. Il loro è un odio che si ripercuote non soltanto in tv, ma anche fuori dagli studi di Canale 5. “Il trono over piace sempre di più – ha dichiarato l’acerrima nemica di Gemma Galgani e io ho dato credo il peggio di me con le mie consuete sfuriate”.

La vamp di Uomini e Donne ha sottolineato: “Per fortuna che c’è Maria, guardi! Non c’è nessuno che riesce a farmi uscire fuori di testa come Gemma Galgani! Mi creda, non ci riuscirò mai. I pupazzi, le imitazioni, non so più cosa inventarmi. Io quando torno a casa sono felice, ho i miei tre figli, lei cosa fa? Va a strappare i biglietti al teatro. Pensa di essere diventata famosa, ma è la donna più presa in giro in Italia”.

La storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari ha le idee chiare anche sulla presunta storia d’amore di Gemma Galgani e Marco Firpo: “Marco non la vuole, gioca con lei solo per avere visibilità e così fanno un po’ tutti. Ha visto quando ha cercato di baciarlo a ogni costo? Le canzoni per conquistarlo? Mi sale il sangue alla testa solo a parlarne”.

Ha poi elogiato la tronista del trono classico Rosa Perrotta e la dama del trono over Graziella Montanari. Positivo il suo giudizio anche nei confronti del trono gay: “Oh, sì! È stato come ritornare agli inizi di Uomini e Donne – ha detto Tina a Tv Sorrisi e Canzoni – Mi hanno commossa le storie dei ragazzi. Questo primo trono gay è stato elegante e ricco di emozioni. Come piace a me”.