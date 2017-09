Tina Cipollari di Uomini e Donne ha smentito seccamente e categoricamente la crisi matrimoniale con il marito Kikò Nalli al settimanale di gossip Novella 2000. La vamp ha preso in esame una precedente intervista, che è stata però travisata. La storica opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari ha spiegato alla rivista di cronaca rosa: “Siamo felicemente in vacanza tutti insieme, va tutto benissimo. Siamo una famiglia unita e non capisco perché qualcuno voglia dividerci. La pausa era riferita al mio lavoro, per me è stato un anno magico, pieno di impegni e successi. Siccome anche il prossimo sarà pieno di impegni volevo riposare. La pausa però non era da mio marito“.

Matrimonio salvo per la famosa e popolare coppia vip del jet set nazionale. Anche l’ex hair stylist di Detto Fatto ha dichiarato qualche settimana fa al settimanale di gossip Eva 3000: “Ma quale crisi, è tutta un’invenzione dei giornali. State tranquilli, ora vi devo salutare, perché io, Tina e i bambini, stiamo partendo per le vacanze”.

Tina e Kikò sono più innamorati e felici che mai!