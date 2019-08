Tommaso Zorzi denuncia Mario Serpa di Uomini e Donne

Tommaso Zorzi avrebbe denunciato Mario Serpa di Uomini e Donne. L’indiscrezione circola con una certa insistenza sul web, dopo i durissimi botta e risposta delle ultime settimane su Instagram.

L’influencer e personaggio televisivo legato da un rapporto d’amicizia con Claudio Sona è finito nuovamente nel mirino dell’ex corteggiatore del trono gay di Uomini e Donne su Instagram Story.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Mario Serpa, ha infatti condiviso l’immagine di una finta carta d’identità di Tommaso Zorzi, ovviamente ironica e al vetriolo al fine di prendere in giro il protagonista di Riccanza.

Zorzi ha prontamente replicato su Instagram Story: “Questa è la differenza tra me e chi deve fare scandalini vari per far riaffiorare il proprio nome sulle cronache di gossip che è una cosa che ho sempre evitato di fare. Se si parla di me, si parla dei miei lavori”.

