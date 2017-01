Uomini e donne, anticipazioni 10 gennaio 2017: la scelta di Claudio

Uomini e donne è tornato ad allietare i pomeriggi di Canale 5. Ieri, lunedì 9 gennaio 2017, questa stagione si è aperta con la messa in onda dei viaggi di Claudio Sona e Mario Serpa, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. E la scelta di Claudio D’Angelo?

La prima parte della stagione televisiva di Uomini e donne ha regalato al pubblico una puntata dedicata alle tre coppie formatesi in trasmissione: Mario e Claudio hanno raccontato la loro quotidianità, Clarissa e Federico sono più innamorati che mai, e Riccardo e Camilla hanno vissuto il primo weekend da fidanzati.

All’appello manca ancora l’attesissima scelta di Claudio D’Angelo. Durante il corso della puntata speciale, una scritta in sovrimpressione annunciava che la scelta di Claudio sarebbe andata in onda nel corso della puntata di oggi pomeriggio, martedì 10 gennaio.

Il trono dell’ex tentatore di Temptation Island non ha destato l’interesse sperato, ma gli estimatori della trasmissione di Maria De Filippi non vedono l’ora di assistere alla sua scelta. La voglia di scoprire come sono andate realmente le cose cresce, nonostante le anticipazioni e i social abbiano svelato da tempo che la scelta di Claudio è Ginevra Pisani.

Nonostante le critiche e le accuse di aver fatto una scelta obbligata, Claudio e Ginevra vivono serenamente la loro storia d’amore e hanno ribadito di essere felici e innamorati, anche durante l’ultima registrazione del trono classico. E sebbene Sonia Lorenzini non sia stata scelta, potrà vivere una nuova esperienza come nuova tronista del people show di Maria De Filippi.